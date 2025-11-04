Lo smartphone è diventato il confidente degli italiani

C’è un oggetto che ci segue ovunque, che non abbandoniamo mai, nemmeno quando passiamo da una stanza all’altra di casa. Non è un portafortuna, né un gioiello di famiglia. È lo smartphone, e per gli italiani è diventato molto più di un dispositivo tecnologico: è un compagno di vita, un rifugio emotivo, uno scrigno di memorie. Lo rivela una ricerca condotta da SWG per Swappie su un campione di mille persone tra i 18 e i 64 anni. I dati raccontano una relazione intima e complessa: il 56% degli intervistati usa il telefono per affrontare la solitudine, il 70% lo considera un alleato contro la noia. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

