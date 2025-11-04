Lo smartphone è diventato il confidente degli italiani
C’è un oggetto che ci segue ovunque, che non abbandoniamo mai, nemmeno quando passiamo da una stanza all’altra di casa. Non è un portafortuna, né un gioiello di famiglia. È lo smartphone, e per gli italiani è diventato molto più di un dispositivo tecnologico: è un compagno di vita, un rifugio emotivo, uno scrigno di memorie. Lo rivela una ricerca condotta da SWG per Swappie su un campione di mille persone tra i 18 e i 64 anni. I dati raccontano una relazione intima e complessa: il 56% degli intervistati usa il telefono per affrontare la solitudine, il 70% lo considera un alleato contro la noia. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
Approfondisci con queste news
Fino a quattro ore al giorno. È il tempo che i #Millennials passano consultando il loro smartphone. Fare e ricevere telefonate è diventato però secondario, perché la maggior parte del tempo viene assorbita dalle applicazioni. Per la precisione l’uso di app rappr - facebook.com Vai su Facebook