Lo scontro sindacale | Condizioni sempre più critiche Operatori spostati e diritti negati
"Nel Piceno la sanità pubblica versa in condizioni sempre più critiche". A denunciarlo è Igino Giorgio Cipollini, segretario della Cisl Fp di Ascoli, che parla apertamente di "collasso del sistema" e di un progressivo svuotamento dei servizi pubblici a vantaggio del privato. "Carenze di personale, mancanza di risorse e scarsa programmazione stanno minando il diritto alla salute dei cittadini e costringendo i lavoratori a condizioni sempre più difficili" afferma. Secondo la Cisl, i finanziamenti regionali destinati alla sanità vengono in gran parte dirottati verso le strutture convenzionate, lasciando scoperto il fabbisogno reale del territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
