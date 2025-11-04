"Nel Piceno la sanità pubblica versa in condizioni sempre più critiche". A denunciarlo è Igino Giorgio Cipollini, segretario della Cisl Fp di Ascoli, che parla apertamente di "collasso del sistema" e di un progressivo svuotamento dei servizi pubblici a vantaggio del privato. "Carenze di personale, mancanza di risorse e scarsa programmazione stanno minando il diritto alla salute dei cittadini e costringendo i lavoratori a condizioni sempre più difficili" afferma. Secondo la Cisl, i finanziamenti regionali destinati alla sanità vengono in gran parte dirottati verso le strutture convenzionate, lasciando scoperto il fabbisogno reale del territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lo scontro sindacale: "Condizioni sempre più critiche. Operatori spostati e diritti negati"