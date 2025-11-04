Lo schermitore Tommaso Marini in risposta a un giornalista che gli chiede del suo smalto | Domande da Medioevo

Il fiorettista dedica una story Instagram alla questione «unghie laccate», sottolineata da un giornalista alla consegna dei Collari d’Oro. «Non capisco il nesso tra il nostro oro mondiale e il mio smalto o i miei orecchini», commenta sui social lo sportivo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Lo schermitore Tommaso Marini in risposta a un giornalista che gli chiede del suo smalto: «Domande da Medioevo»

News recenti che potrebbero piacerti

Tommaso Marini, lo schermidore irritato per la domanda su smalto e orecchini: "Medioevo" L'episodio nel corso della cerimonia dei Collari d'Oro al Coni - X Vai su X

Lo schermidore Tommaso Marini vittima di domande cretine su unghie smaltate e orecchini - In un mondo normale, gli sarebbero state poste domande sulla sua attività sportiva e sui successi della squadra. Riporta gayburg.com

Tommaso Marini, lo schermidore irritato per la domanda su smalto e orecchini: “Medioevo” - “Non ho capito il nesso tra il nostro oro mondiale di squadra e il mio smalto od orecchini, ma posso dire cosa non rappresentano, ovvero queste domande in contesti sbagliati”. msn.com scrive

Tommaso Marini, la domanda su unghie laccate e orecchini scatena il fiorettista: "Medioevo". Ed è polemica - Tommaso Marini, la domanda su unghie laccate e orecchini alla cerimonia dei Collani d'Oro del Coni scatena la furia del fiorettista: Medioevo. Come scrive sport.virgilio.it