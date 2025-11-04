Lo Scarabeo l’arte del mistero che conquista il mondo

Lucca, 4 novembre 2025 – “ Lucca Comics è sempre stupendo, ma quest’anno c’è un’aria diversa. Non so se è positivo o negativo, ma vedremo poi”. Così Sophia Pignatiello, editrice de Lo Scarabeo, traccia un bilancio dell’edizione 2025 del festival nerd più famoso d’Italia, occasione per raccontare anche una storia editoriale lunga quasi quarant’anni che continua a guardare al futuro. Come ogni anno, la casa editrice torinese ha presentato in anteprima il catalogo autunnale e invernale “tra mazzi di tarocchi, carte divinatorie, libri esoterici e la nostra linea fumettistica”. Fondata a Torino nel 1987 da Mario Pignatiello e Pietro Alligo, Lo Scarabeo nasce dall’unione tra passione collezionistica, amore per l’illustrazione e ricerca visiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it

