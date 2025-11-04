Lo scandalo di Alberto Genovese dalle start-up al baratro | Terrazza Sentimento arriva su Netflix

I fatti che hanno coinvolto Alberto Genovese, portandolo ad un'accusa, prima, e ad una condanna, poi, per violenza sessuale e lesioni personali aggravate ai danni di alcune ragazze. Disponibili da oggi il trailer e il poster di Terrazza Sentimento, la nuova docuserie Netflix che riporta alla luce uno dei casi di cronaca più discussi degli ultimi anni: quello di Alberto Genovese. L'imprenditore simbolo del boom delle start-up italiane, fondatore di Prima.it e Facile.it, poi condannato per violenza sessuale, lesioni personali aggravate, detenzione di materiale pedopornografico e cessione di stupefacenti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Lo scandalo di Alberto Genovese, dalle start-up al baratro: Terrazza Sentimento arriva su Netflix

Leggi anche questi approfondimenti

Il Giappone ha la sua prima premier donna. Sanae Takaichi, esponente dell’ala conservatrice del Partito Liberal Democratico, inaugura un governo che segna una svolta a destra per il Paese. Nella rubrica a cura di Francesco De Leo, Guido Alberto Casanov - facebook.com Vai su Facebook

La vera storia di Alberto Genovese e dell’attico a Milano: Terrazza Sentimento su Netflix racconta l’ascesa e la caduta del “re delle startup” - Un attico vista Duomo, il successo, le notti di eccessi e la caduta: Terrazza Sentimento arriva su Netflix e riapre le ferite di una Milano scintillante e ... Lo riporta alfemminile.com

Alberto Genovese rompe il silenzio: la discesa, la colpa e il riscatto - Alberto Genovese è stato il volto dell’ecosistema startup italiano. Si legge su tpi.it

Terrazza sentimento, il documentario su Netflix sul caso di Alberto Genovese - La serie, disponibile solo su Netflix dal 5 novembre, è prodotta da Fremantle Italia, sviluppata e scritta da Alessandro Garramone (anche executive producer), scritta con Davide Bandiera e Annalisa ... teleblog.it scrive