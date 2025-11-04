Lo scandalo di Alberto Genovese dalle start-up al baratro | Terrazza Sentimento arriva su Netflix

Movieplayer.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I fatti che hanno coinvolto Alberto Genovese, portandolo ad un'accusa, prima, e ad una condanna, poi, per violenza sessuale e lesioni personali aggravate ai danni di alcune ragazze. Disponibili da oggi il trailer e il poster di Terrazza Sentimento, la nuova docuserie Netflix che riporta alla luce uno dei casi di cronaca più discussi degli ultimi anni: quello di Alberto Genovese. L'imprenditore simbolo del boom delle start-up italiane, fondatore di Prima.it e Facile.it, poi condannato per violenza sessuale, lesioni personali aggravate, detenzione di materiale pedopornografico e cessione di stupefacenti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

lo scandalo di alberto genovese dalle start up al baratro terrazza sentimento arriva su netflix

© Movieplayer.it - Lo scandalo di Alberto Genovese, dalle start-up al baratro: Terrazza Sentimento arriva su Netflix

