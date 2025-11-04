Lo Monaco | Conte ha creato un momento di tensione per caricare il Napoli

A Stile TV nel corso della trasmissione "Salite sulla giostra" di Raffaele Auriemma è intervenuto Pietro Lo Monaco, dirigente sportivo. Queste le sue parole: Lo Monaco: non è da Antonio Conte mostrare nervi toccati. "Con l'esperienza e con la capacità di aver vissuto situazioni del genere non è da Antonio Conte mostrare nervi toccati. Mi meraviglio perchè lui tende a districarsi molto bene e poi le polemiche in questo momento non giovano. Tutti sanno che il Napoli è primo in classifica, una pretendente alla vittoria finale. Ha una rosa di spessore, al di là di come la si voglia presentare. L'unica cosa che mi viene da pensare è che da grande esperto quale è, Conte ha creato un momento di tensione, così la squadra si adegua alla tensione e la trasferisce in campo.

