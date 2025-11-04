Lo hanno arrestato Marco Veronese ucciso sotto casa preso l’assassino

L’omicidio di Marco Veronese aveva sconvolto l’intera comunità di Collegno, nel Torinese, nella notte tra il 22 e il 23 ottobre. Una violenza improvvisa, consumata in strada, sotto gli occhi attoniti di chi, nel silenzio della notte, aveva udito urla e visto un’ombra fuggire. La vittima, 44 anni, era un imprenditore conosciuto e stimato, titolare di una ditta di sistemi di allarme e videosorveglianza, un uomo riservato ma gentile, tornato da poco a vivere con i genitori dopo la fine della sua relazione. La tragedia si era consumata proprio a pochi passi da casa, in via Sabotino, all’angolo con corso Francia. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Scopri altri approfondimenti

Accoltellamento al bar San Marco a #Rovigo, i Carabinieri hanno arrestato il fuggitivo, è un marocchino. E' accusato di tentato omicidio. Il connazionale è in gravi condizioni - facebook.com Vai su Facebook

Omicidio di Marco Veronese, c'è un fermo. "Il killer legato alla ex della vittima" - La notte del 22 ottobre si era presentato incappucciato e armato per uccidere Veronese ... Secondo ilgiornale.it

Marco Veronese ucciso a coltellate a Torino, fermato un uomo: ha confessato. «Legato all'ex fidanzata della vittima» - Ha confessato l'uomo di 40 anni fermao per l'omicidio di Marco Veronese, ucciso nella notte tra il 22 e il 23 ottobre a Collegno, in provincia di Torino. Come scrive msn.com

Omicidio di Marco Veronese a Collegno: arrestato Michele Nicastri, è il nuovo fidanzato dell'ex compagna della vittima - Michele Nicastri, 49enne residente a Torino, è stato arrestato nella notte di oggi, martedì 4 novembre 2025, dai carabinieri del nucleo investigativo di Torino e della compagnia di Rivoli per l' omici ... Si legge su torinotoday.it