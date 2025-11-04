Livorno | ritrovato cadavere di uno dei migranti dispersi in mare
I sommozzatori dei vigili del fuoco di Firenze ha ritrovato stamattina, 4 novembre 2025, il corpo senza vita di uno dei due migranti morti in mare il 30 ottobre 2025 L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Contenuti che potrebbero interessarti
CANE TROVATO A CECINA: SI CERCA IL PROPRIETARIO. È RICOVERATO AL CANILE COMUNALE LA CUCCIA NEL BOSCO A LIVORNO È stato ritrovato nella giornata di venerdì 31 ottobre a Cecina un cane maschio, provvisto di microchip, che si aggirav - facebook.com Vai su Facebook
Tragedia a Livorno - X Vai su X
Livorno, trovato il cadavere del migrante disperso in mare - Salgono ufficialmente a due le vittime: i due migranti si erano gettati dalla nave dopo essere stati scoperti nella stiva ... Segnala corrierefiorentino.corriere.it
Livorno: Maahanmuuttajat heittäytyvät mereen pelätessään paluuta: traaginen uhri. - Tragedia nel porto di Livorno, due migranti si sono gettati in paura per paura di essere rimpatriati: il tragico bilancio ... Riporta notizie.it
Controllo su cargo, due migranti giù da nave uno morto - E' stato recuperato poco fa nelle acque del porto di Livorno il cadavere di uno dei due migranti tunisini illegali che si sono gettati in mare dopo essere stati scoperti a b ... Lo riporta corrieredellosport.it