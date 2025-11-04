Livorno | Contrabbando di utensili dalla Cina confiscati 600mila euro | scoperte società ' fantasma' create per evadere l' Iva

Livornotoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La guardia di finanza di Livorno e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno sequestrato 600mila euro al termine conclusione di un'operazione anticontrabbando. Le indagini sono iniziate da approfondimenti e mirate analisi di rischio su merci provenienti dalla Cina, importate da tre società. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

livorno contrabbando utensili cinaContrabbando, confiscati 600.000 euro in import utensili Cina - contrabbando in collaborazione con Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dopo mirate analisi sul rischio s ... Si legge su ansa.it

livorno contrabbando utensili cinaContrabbando internazionale dalla Cina: società napoletane nel mirino - Tre società fittizie – create ad hoc per mascherare i reali rapporti commerciali – avrebbero interposto le loro partite Iva tra i fornitori cinesi e le aziende effettivamente destinatarie della merce, ... Segnala napolitoday.it

livorno contrabbando utensili cinaSocietà di comodo per contrabbandare arnesi da bricolage - I destinatari reali acquistavano le merci solo dopo lo sdoganamento. Da toscanamedianews.it

