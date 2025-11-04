Livorno | Contrabbando di utensili dalla Cina confiscati 600mila euro | scoperte società ' fantasma' create per evadere l' Iva

La guardia di finanza di Livorno e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno sequestrato 600mila euro al termine conclusione di un'operazione anticontrabbando. Le indagini sono iniziate da approfondimenti e mirate analisi di rischio su merci provenienti dalla Cina, importate da tre società. 🔗 Leggi su Livornotoday.it