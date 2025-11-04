Liverpool-Real Madrid dove vederla oggi in TV e streaming | Mbappé sfida Salah le formazioni

Liverpool-Real Madrid è il big match del 4° turno della Champions League 2025-2026: si gioca ad Anfield Road con fischio d'inizio alle ore 21, diretta TV e streaming su Sky. Le formazioni di Slot e Xabi Alonso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altre letture consigliate

Alla vigilia di Liverpool-Real Madrid, Alexander-Arnold ha tributato l’amico ed ex compagno Diogo Jota, venuto a mancare in estate. Un joysitck e una bellissima dedica: “Manchi così tanto…” ? - facebook.com Vai su Facebook

Liverpool-Real Madrid: dove vederla (tv e streaming), orario e probabili formazioni - X Vai su X

Liverpool-Real Madrid dove vederla: Sky, NOW o Amazon Prime Video? Canale tv, diretta streaming, formazioni - Nel corso della quarta giornata della fase a campionato di questa Champions League va in scena la super sfida tra Liverpool e Real Madrid: dove vedere il big match di Anfield in tv e streaming e le fo ... Come scrive goal.com

Liverpool – Real Madrid: orario, probabili formazioni e dove vederla in TV e streaming - Ecco orario, probabili formazioni e dove seguire il match in diretta tv e streaming. Lo riporta generationsport.it

Liverpool-Real Madrid: dove vederla (tv e streaming), orario e probabili formazioni - La quarta giornata della League Phase di Champions offre una super sfida tra due delle favorite per questa edizione. Riporta msn.com