LIVE YOUTH LEAGUE Napoli – Eintracht Francoforte | le formazioni Barido titolare
NAPOLI EINTRACHT FRANCOFORTE YOUTH LEAGUE, LE FORMAZIONI UFFICIALI: NAPOLI (3-5-2): Spinelli; De Chiara, Gambardella, De Luca; Smeraldi, Genovese, Anic, De Martino, Torre; Baridò, Saviano EINTRACHT FRANCOFORTE (4-2-3-1): Silijevic; Ahouannou, Eisele, Boakye Osei, Neuendorff; Fenyo, Dills; Ilicevic, Awusi, Dzanovic; Gaul Souza Buongiorno cari lettori di SpazioNapoli e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Eintracht Francoforte, quarta giornata di Youth League. Gli azzurrini di mister Rocco sono reduci da un trend positivo di quattro risultati positivi consecutivi tra campionato, Coppa Italia Primavera e campionato Primavera 1. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
