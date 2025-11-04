LIVE Paolini-Gauff WTA Finals 2025 in DIRETTA | si parte con l’americana alla battuta
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Gran punto di Jasmine, che spinge a suon di dritti e chiude con l’inside in in avanzamento. 2-0 Break Gauff. In corridoio il dritto inside out dell’azzurra, che cede rapidamente la battuta. 0-40 Tre palle break Gauff. E’ lungo il dritto in uscita dal servizio di Paolini. 0-30 Dritto lungolinea vincente della numero 3 del mondo. 0-15 Risposta vincente con il dritto dell’americana. 1-0 Game Gauff. Scappa via anche questo dritto della campionessa di Roma. 40-30 Altro errore di dritto dell’italiana. 30-30 Se ne va il dritto di Paolini. 15-30 L’azzurra colpisce male stavolta il rovescio. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondisci con queste news
#Paolini-Gauff, Wta Finals: orario, quando si gioca e dove vederla in tv - X Vai su X
Coco senza dritto e seconda di servizio strappa un set, ma Jessica rimane solida e raggiunge Sabalenka in testa al Gruppo Stefanie Graf. Gauff affronterà Paolini martedì - facebook.com Vai su Facebook
Paolini-Gauff alle Wta Finals, il risultato in diretta live della partita - Il match in diretta dalle 15 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e ... Secondo sport.sky.it
Paolini-Gauff diretta Wta Finals: segui la sfida di oggi. Tennis LIVE - Dopo il ko all’esordio contro la numero uno del mondo Aryna Sabalenka, Jasmine Paolini è pronta a tornare in campo per il singolare alle WTA Finals, in corso a Riyadh (Arabia Saudita) dall’1 all’8 nov ... Si legge su corrieredellosport.it
Dove vedere in tv Paolini-Gauff oggi, WTA Finals 2025: orario, programma in chiaro, streaming - Quarta giornata consecutivo in campo per Jasmine Paolini, che si sta rendendo protagonista di un vero e proprio tour de force alle WTA Finals, il torneo ... oasport.it scrive