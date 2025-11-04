LIVE Paolini-Gauff WTA Finals 2025 in DIRETTA | pochi minuti all’inizio del match
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:02 Pressione che tuttavia attanaglierà anche la statunitense, che all’esordio ha ceduto il passo alla connazionale Jessica Pegula. 14:57 Azzurra purtroppo debilitata da fastidiosi sintomi influenzali. Inoltre il doppio impegno singolare doppio, senza giorni di riposo, rende difficoltoso il completo recupero della numero uno italiana. 14:52 Quello che andremo a commentare sarà il settimo confronto diretto tra le due con la situazione in perfetta parità. Ultimo precedente che risale a meno di un mese fa quando la statunitense si impose in due parziali nella semifinale di Wuhan. 🔗 Leggi su Oasport.it
Argomenti simili trattati di recente
Wta Finals, Paolini-Gauff e non solo: il programma su Sky #SkySport #Tennis #Paolini #SkyTennis - X Vai su X
Coco senza dritto e seconda di servizio strappa un set, ma Jessica rimane solida e raggiunge Sabalenka in testa al Gruppo Stefanie Graf. Gauff affronterà Paolini martedì - facebook.com Vai su Facebook
Paolini-Gauff alle Wta Finals, il risultato in diretta live della partita - Il match in diretta dalle 15 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e ... Scrive sport.sky.it
Paolini-Gauff diretta Wta Finals: segui la sfida di oggi. Tennis LIVE - Dopo il ko all’esordio contro la numero uno del mondo Aryna Sabalenka, Jasmine Paolini è pronta a tornare in campo per il singolare alle WTA Finals, in corso a Riyadh (Arabia Saudita) dall’1 all’8 nov ... Lo riporta corrieredellosport.it
Dove vedere in tv Paolini-Gauff oggi, WTA Finals 2025: orario, programma in chiaro, streaming - Quarta giornata consecutivo in campo per Jasmine Paolini, che si sta rendendo protagonista di un vero e proprio tour de force alle WTA Finals, il torneo ... Scrive oasport.it