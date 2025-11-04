LIVE Paolini-Gauff WTA Finals 2025 in DIRETTA | azzurra obbligata a vincere per sperare
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match valido per la seconda giornata del gruppo Steffi Graf delle WTA Finals 2025 tra Jasmine Paolini e l’americana Coco Gauff. Ultima chiamata per l’azzurra dopo il netto KO rimediato contro la numero uno Aryna Sabalenka. Settimo confronto diretto tra le due con la situazione in perfetta parità. Ultimo precedente che risale a meno di un mese fa quando la statunitense si impose in due parziali nella semifinale di Wuhan. Paolini, ventinovenne di Castelnuovo Garfagnana, si presenta all’importante appuntamento che archivia la stagione da numero 8 del ranking WTA. 🔗 Leggi su Oasport.it
