LIVE Paolini-Gauff 3-6 WTA Finals 2025 in DIRETTA | l’americana conquista il primo set
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Perfetto il dritto inside in dell’italiana. 15-0 Il passantino di rovescio di Jasmine tocca il nastro e manda fuori tempo l’avversaria. SECONDO SET 6-3 Primo set Gauff. Decolla la risposta di dritto dell’azzurra. Termina qui il primo parziale. 40-0 Tre set point Gauff. Paolini sotterra il rovescio difensivo. 30-0 Solido dritto dal centro dell’americana. 15-0 Prima vincente della statunitense. 5-3 Break Gauff. Gran punto della numero 3 WTA, che con il rovescio incrociato stretto scardina le difese dell’avversaria. Gauff serve per il set. 40-AD Palla break Gauff. 🔗 Leggi su Oasport.it
