CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:38 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Paolini-Gauff. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di serata. 16:38 Domani Paolini ci riproverà in doppio con Sara Errani. Le azzurre scenderanno in campo alle 13.00 in quello che è un vero e proprio spareggio qualificazione contro MertensKudermetova. 16:36 Qualche timido segnale di miglioramento ma le fatiche per mettere al sicuro il pass per Riad ed i problemi influenzali non permettono a Jasmine di competere al giusto livello a cui ci ha abituati. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Paolini-Gauff 3-6 2-6, WTA Finals 2025 in DIRETTA: l’azzurra saluta le chance di semifinale