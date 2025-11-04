LIVE Paolini-Gauff 3-6 2-5 WTA Finals 2025 in DIRETTA | l’americana serve per il match
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Si ferma sul nastro il rovescio in uscita dal servizio della statunitense. 5-2 Doppio break Gauff. Non passa il dritto di Paolini. Dopo il cambio di campo l’americana servirà per il match. 15-40 Due palle del doppio break Gauff. Altro errore di rovescio dell’italiana, che non ne ha più. 15-30 Jasmine stecca il rovescio in uscita dal servizio. 15-15 Profondissimo il dritto lungolinea di Gauff. 15-0 Servizio e smash a segno per l’azzurra. 4-2 Game Gauff. Se ne va il dritto in controbalzo di Paolini, che torna ora alla battuta. 40-15 Non passa la risposta di rovescio di Jasmine. 🔗 Leggi su Oasport.it
