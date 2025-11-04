LIVE Paolini-Gauff 3-6 2-3 WTA Finals 2025 in DIRETTA | set e break di margine per l’americana
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 Break Gauff. Jasmine si scompone e spedisce il dritto in rete. C’è il break della statunitense. 40-AD Palla break Gauff. Attacco approssimativo dell’azzurra, che subisce il passante i dritto vincente dell’avversaria. 40-40 E’ lungo purtroppo il rovescio della toscana. Parità. 40-30 Prima al centro vincente di Paolini. 30-30 Jasmine colpisce male il rovescio in uscita al servizio. 30-15 Scappa via il dritto dell’americana. 15-15 Di un soffio in corridoio il dritto inside out in uscita dal servizio dell’azzurra. 15-0 E’ lungo il rovescio difensivo della numero 3 WTA. 🔗 Leggi su Oasport.it
