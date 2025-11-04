LIVE Paolini-Gauff 3-4 WTA Finals 2025 in DIRETTA | controbreak dell’azzurra!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-AD Palla break Gauff. Decolla il rovescio dell’italiana. 40-40 Dritto lungolinea carico e rovescio in avanzamento vincente della statunitense. Parità da 40-0. 40-30 Non passa il rovescio di Jasmine. 40-15 E’ lungo il rovescio in back difensivo della toscana. 40-0 Si infrange in rete anche questo dritto dell’americana. 30-0 Gran difesa dell’azzurra che manda in tilt l’avversaria. 15-0 Si ferma sul nastro il dritto di Gauff. 3-4 CONTROBREAK PAOLINI! E ne arrivano due di fila di doppi falli! C’è il controbreak! 15-40 Due palle del controbreak Paolini. Arriva il primo doppio fallo dell’americana. 🔗 Leggi su Oasport.it
