LIVE Napoli-Eintracht Francoforte Champions League calcio in DIRETTA | vittoria d’obbligo per tornare in corsa
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della prima partita, insieme a Slavia Praga-Arsenal, della quarta giornata di Champions League. Ad affrontarsi saranno il Napoli opposto all’Eintracht Francoforte. I partenopei sono al momento 23esimi nella classifica unica di Champions, con una vittoria e due sconfitte. L’Eintracht è 22esimo e ha gli stessi risultati dei napoletani. La squadra tedesca è però una posizione sopra per la differenze reti di -4. Quella dei campani è invece -5. Vi ricordiamo che con questo recente formato composto da un unico girone, in caso di pari punti si tiene conto dello scontro diretto, se questo criterio non vi è si tiene conto allora della differenza reti. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondisci con queste news
Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Napoli- #EintrachtFrancoforte - X Vai su X
?Napoli-Eintracht, parla Theate alla vigilia di Champions: "Dispiace per De Bruyne, Lukaku tornerà presto. Mihajlovic indimenticabile" - facebook.com Vai su Facebook
Napoli – Eintracht Francoforte: orario, probabili formazioni e dove vederla in TV e streaming - Ecco orario, probabili formazioni e dove seguire il match in diretta tv e streaming. Lo riporta generationsport.it
Probabili formazioni di Napoli-Eintracht Francoforte - Due ballottaggi per Conte: chi tra Olivera e Gutierrez a sinistra sul lato difensivo e chi in avanti, con Neres in vant ... Secondo sport.sky.it
Napoli-Eintracht Francoforte, il programma completo delle conferenze: live su TN - Martedì altro impegno casalingo per i campioni d'Italia: la sfida valevole per la ... Come scrive tuttonapoli.net