LIVE Napoli-Eintracht Francoforte Champions League calcio in DIRETTA | vittoria d’obbligo per tornare in corsa

Oasport.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della prima partita, insieme a Slavia Praga-Arsenal, della quarta giornata di Champions League.  Ad affrontarsi saranno il Napoli opposto all’Eintracht Francoforte. I partenopei sono al momento 23esimi nella classifica unica di Champions, con una vittoria e due sconfitte. L’Eintracht è 22esimo e ha gli stessi risultati dei napoletani. La squadra tedesca è però una posizione sopra per la differenze reti di -4. Quella dei campani è invece -5. Vi ricordiamo che con questo recente formato composto da un unico girone, in caso di pari punti si tiene conto dello scontro diretto, se questo criterio non vi è si tiene conto allora della differenza reti. 🔗 Leggi su Oasport.it

live napoli eintracht francoforte champions league calcio in diretta vittoria d8217obbligo per tornare in corsa

© Oasport.it - LIVE Napoli-Eintracht Francoforte, Champions League calcio in DIRETTA: vittoria d’obbligo per tornare in corsa

Approfondisci con queste news

live napoli eintracht francoforteNapoliEintracht Francoforte: orario, probabili formazioni e dove vederla in TV e streaming - Ecco orario, probabili formazioni e dove seguire il match in diretta tv e streaming. Lo riporta generationsport.it

live napoli eintracht francoforteProbabili formazioni di Napoli-Eintracht Francoforte - Due ballottaggi per Conte: chi tra Olivera e Gutierrez a sinistra sul lato difensivo e chi in avanti, con Neres in vant ... Secondo sport.sky.it

live napoli eintracht francoforteNapoli-Eintracht Francoforte, il programma completo delle conferenze: live su TN -  Martedì altro impegno casalingo per i campioni d'Italia: la sfida valevole per la ... Come scrive tuttonapoli.net

Cerca Video su questo argomento: Live Napoli Eintracht Francoforte