CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della prima partita, insieme a Slavia Praga-Arsenal, della quarta giornata di Champions League. Ad affrontarsi saranno il Napoli opposto all’Eintracht Francoforte. I partenopei sono al momento 23esimi nella classifica unica di Champions, con una vittoria e due sconfitte. L’Eintracht è 22esimo e ha gli stessi risultati dei napoletani. La squadra tedesca è però una posizione sopra per la differenze reti di -4. Quella dei campani è invece -5. Vi ricordiamo che con questo recente formato composto da un unico girone, in caso di pari punti si tiene conto dello scontro diretto, se questo criterio non vi è si tiene conto allora della differenza reti. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Napoli-Eintracht Francoforte, Champions League calcio in DIRETTA: serve una vittoria per tornare in pista