LIVE Napoli-Eintracht Francoforte Champions League calcio in DIRETTA | serve una vittoria per tornare in pista
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della prima partita, insieme a Slavia Praga-Arsenal, della quarta giornata di Champions League. Ad affrontarsi saranno il Napoli opposto all’Eintracht Francoforte. I partenopei sono al momento 23esimi nella classifica unica di Champions, con una vittoria e due sconfitte. L’Eintracht è 22esimo e ha gli stessi risultati dei napoletani. La squadra tedesca è però una posizione sopra per la differenze reti di -4. Quella dei campani è invece -5. Vi ricordiamo che con questo recente formato composto da un unico girone, in caso di pari punti si tiene conto dello scontro diretto, se questo criterio non vi è si tiene conto allora della differenza reti. 🔗 Leggi su Oasport.it
Come nel 2023, 500 tifosi dell'Eintracht sono già partiti per Napoli (La Bild) L'Eintracht minimizza la situazione da giorni e gli italiani al momento condividono questa opinione. Però il club di Francoforte ha già predisposto l'assistenza legale in loco in caso di e
Napoli-Eintracht si gioca senza tifosi ospiti: vendita dei biglietti vietata anche... ai bergamaschi - BergamoNews
Napoli-Eintracht: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Champions - Gli azzurri di Antonio Conte sono chiamati a raddrizzare la situazione dopo un avvio complicato e nel quarto turno della fase campionato ospitano al Maradona i tedeschi di Dino Toppmöller
Napoli-Eintracht live dalle 18.45, probabili formazioni e ultime notizie: c'è Lobotka - Il Napoli vuole riscattarsi dopo l'ultima batosta subita in campo europeo contro gli olandesi del PSV.
