LIVE Napoli-Eintracht Francoforte Champions League calcio in DIRETTA | pochi minuti al fischio d’inizio

18:37 Torna Lobotka dal primo minuto. Conte ha ritenuto pronto il giocatore. Il centrocampista viene da una lesione distrattiva all'adduttore della coscia destra patita nel match di campionato contro il Genoa che l'ha tenuto fuori alcune settimane. 18:32 Il fratello di Rasmus Hojlund, Oscar. Non risulta tra i convocati per l'Eintracht. Salta quindi il match "in famiglia". 18:28 I giocatori sono entrati in campo e stanno procedendo con il riscaldamento. 18:27 Mancano poco meno di venti minuti al fischio d'inizio. A dirigere la gara sarà il portoghese Joao Pedro Silva Pinheiro.

