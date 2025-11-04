LIVE Napoli-Eintracht Francoforte Champions League calcio in DIRETTA | Conte sceglie il 4-3-3 preferendo Elmas a Neres

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:40 Buonasera a tutti amici di OA Sport! Tra poco più di un’ora inizierà il match di Champions League tra Napoli ed Eintracht Francoforte. Queste le formazioni ufficiali uscite poco fa: Napoli (4-3-3) Milinkovic-Savic; Di Lorenzo; Rrahmani; Buongiorno; Gutierrez; Anguissa; Lobotka; McTominay; Politano; Hojlund; Elmas. All. Antonio Conte Eintracht Francoforte (3-4-2-1) Zetterer; Kristensen; Koch; Theate; Bahoya; Laon; Chaibi; Brown; Collins; Gotze; Burkardt. All. Toppmöller Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della prima partita, insieme a Slavia Praga-Arsenal, della quarta giornata di Champions League. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Napoli-Eintracht Francoforte, Champions League calcio in DIRETTA: Conte sceglie il 4-3-3 preferendo Elmas a Neres

