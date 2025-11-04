LIVE Napoli-Eintracht Francoforte 0-0 Champions League calcio in DIRETTA | partita subito aggressiva

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3? Eintracht subito pericoloso in contropiede. Tira Bahoya ma piano e centrale. Milinkovic-Savic la prende senza nessun problema. 1? Napoli subito aggressivo ma non trovano gli spazi per passare in area di rigore avversaria. Ci siamo! Possesso palla per i partenopei. 18:45 Sta per cominciare il match! Napoli in maglia ”home”. Eintracht in maglia ”away”. 18:44 Sta suonando l’inno della Champions League. 18:43 Le squadre stanno facendo il loro ingresso in campo per il fischio d’inizio. Ci siamo! 18:37 Torna Lobotka dal primo minuto. Conte ha ritenuto pronto il giocatore. 🔗 Leggi su Oasport.it

