LIVE Napoli-Eintracht Francoforte 0-0 Champions League calcio in DIRETTA | Napoli volenteroso ma l’Eintracht non concede spazi

37? Il Maradona prova a dar la scossa alla squadra partenopea a suon di cori e canti. 35? È un Napoli volenteroso che cerca profondità. Ma sia sulla fascia destra che sinistra stanno facendo un ottimo lavoro i difensori dell'Eintracht bloccando puntualmente ogni iniziativa. 30? Le squadre continuano a far manovre e inserirsi dove possibile. Le difese di entrambe annullano però ogni azione. Partita ora un po' bloccata. 27? Entrata in scivolata di Gotze su Gutierrez. Il difensore del Napoli resta giù. Nessun provvedimento. 21? Buongiorno tocca di testa il cross su punizione.

