27? Entrata in scivolata di Gotze su Gutierrez. Il difensore del Napoli resta giù. Nessun provvedimento. 21? Buongiorno tocca di testa il cross su punizione. Che poi la prende Mctominay e colpisce il portiere dell'Eintracht. L'arbitro fischia però il fallo in attacco del numero 4 del Napoli. 20? Elmas avanza in area di rigore avversaria e viene fermato da Kristensen. Punizione non troppo lontana per i campani. 18? Ritmi ora un po' più spenti rispetto ad inizio match. Le due squadre al momento preferiscono il palleggio. 15? Napoli che ora ha un po' allentato il ritmo.

LIVE Napoli-Eintracht Francoforte, 0-0, Champions League calcio in DIRETTA: match ora a ritmi più contenuti