LIVE Napoli-Eintracht Francoforte 0-0 Champions League calcio in DIRETTA | match ora a ritmi più contenuti

LIVE Napoli-Eintracht Francoforte 0-0 Champions League calcio in DIRETTA

4 nov 2025

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE   27? Entrata in scivolata di Gotze su Gutierrez. Il difensore del Napoli resta giù. Nessun provvedimento. 21? Buongiorno tocca di testa il cross su punizione. Che poi la prende Mctominay e colpisce il portiere dell’Eintracht. L’arbitro fischia però il fallo in attacco del numero 4 del Napoli. 20? Elmas avanza in area di rigore avversaria e viene fermato da Kristensen. Punizione non troppo lontana per i campani. 18? Ritmi ora un po’ più spenti rispetto ad inizio match. Le due squadre al momento preferiscono il palleggio. 15? Napoli che ora ha un po’ allentato il ritmo. 🔗 Leggi su Oasport.it

