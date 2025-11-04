CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 54? Insidiosa palla filtrante di Anguissa per Elmas diretto in area di rigore tedesca. Collins però capisce tutto e stoppa la traiettoria del passaggio. 52? Elmas, fra quelli più propositivi del Napoli, crossa in mezzo ma i tedeschi si confermano ancora compatti in difesa. 50? Giallo per Rrahmani. Il difensore del Napoli trattiene Burkardt diretto verso la porta partenopea. 49? Napoli sempre offensivo in queste prime azioni del secondo parziale. Ci prova però anche l’Eintracht ma nulla di fatto. Ci siamo! È iniziato il secondo tempo 19:48 I giocatori stanno tornando in campo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Napoli-Eintracht Francoforte, 0-0, Champions League calcio in DIRETTA: match in equilibrio