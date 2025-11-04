LIVE Napoli-Eintracht Francoforte 0-0 Champions League calcio in DIRETTA | le due squadre non si fanno male

4 nov 2025

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE   65? Sostituzione per il Napoli. Entra Neres per Politano. Anche l’Eintracht fa un cambio. Fuori Bahoya per Knauff. 63? Burkardt inciampa nelle protezioni della videocamera e rimane per terra. Nel frattempo c’è un giallo per un dirigente della panchina teutonica. 57? Destro pericoloso di Kristensen che passa di poco sopra la traversa. Il centrocampista dell’Eintracht però aveva prima sfondato Gutierrez. Fallo in attacco. 54? Insidiosa palla filtrante di Anguissa per Elmas diretto in area di rigore tedesca. Collins però capisce tutto e stoppa la traiettoria del passaggio. 🔗 Leggi su Oasport.it

