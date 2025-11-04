LIVE Napoli-Eintracht Francoforte 0-0 Champions League calcio in DIRETTA | il Napoli insiste ma la difesa tedesca regge

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 82? Anguissa si fa metà campo sulla fascia destra. Serve poi in mezzo McTominay che disturbato da Chaibi calcia male e alto. Era anche indietro con il corpo. 80? Cross di Gotze in mezzo all’area partenopea. La prende Buongiorno che la tocca indietro per Milinkovic-Savic. Portiere sicuro in uscita. 79? Sostituzione per l’Eintracht. Dentro Skhiri per Laon. 75? Anguissa si ritrova il pallone sul destro dopo una deviazione involontaria di Elmas e calcia da pochi metri dalla porta avversaria. Koch devia la traiettoria del tiro. Il camerunese aveva però calciato male prendendo la palla di striscio. 🔗 Leggi su Oasport.it

