LIVE Napoli-Eintracht Francoforte 0-0 Champions League calcio in DIRETTA | Il Napoli ci prova ma l’Eintracht è compatto in difesa 0-0 al Maradona

Oasport.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:49 Chiudiamo qui la DIRETTA LIVE testuale del match tra Napoli ed Eintracht Francoforte. Continuate a seguirci per rimanere aggiornati su tutti i risultati dal mondo dello sport. Un saluto a tutti! 20:48 Napoli che con questo pareggio sale al 19esimo posto con 4 punti. In attesa però delle altre partite. 20:47 Per l’Eintracht 35 respinte difensive e 8 palle intercettate. Bella prova dei teutonici in fase difensiva. 20:45 64% di possesso palla, 18 tiri totali e 29 palloni toccati in area avversaria per i campani. A dimostrazione della buona volontà messa in campo. 🔗 Leggi su Oasport.it

live napoli eintracht francoforte 0 0 champions league calcio in diretta il napoli ci prova ma l8217eintracht 232 compatto in difesa 0 0 al maradona

© Oasport.it - LIVE Napoli-Eintracht Francoforte, 0-0, Champions League calcio in DIRETTA: Il Napoli ci prova ma l’Eintracht è compatto in difesa. 0-0 al Maradona

Altri contenuti sullo stesso argomento

live napoli eintracht francoforteNapoli-Eintracht Francoforte diretta: segui la partita di Champions League LIVE - La squadra di Antonio Conte ospita i tedeschi al Maradona per la quarta giornata della League Phase: aggiornamenti in tempo reale ... Riporta corrieredellosport.it

live napoli eintracht francoforteNapoli-Eintracht Francoforte 0-0, highlights. Nessun gol al 'Maradona' - 0 di fila dopo il Como per la squadra di Conte, che impatta senza gol anche contro i tedeschi e si porta a 4 punti nella 'League Phase'. Come scrive sport.sky.it

live napoli eintracht francoforteNapoli Eintracht Francoforte streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Champions League - Napoli Eintracht Francoforte streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Champions League in programma stasera alle ore 20,45 ... Secondo tpi.it

Cerca Video su questo argomento: Live Napoli Eintracht Francoforte