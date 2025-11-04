LIVE Napoli-Eintracht Francoforte 0-0 Champions League calcio in DIRETTA | Il Napoli ci prova ma l’Eintracht è compatto in difesa 0-0 al Maradona
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:49 Chiudiamo qui la DIRETTA LIVE testuale del match tra Napoli ed Eintracht Francoforte. Continuate a seguirci per rimanere aggiornati su tutti i risultati dal mondo dello sport. Un saluto a tutti! 20:48 Napoli che con questo pareggio sale al 19esimo posto con 4 punti. In attesa però delle altre partite. 20:47 Per l’Eintracht 35 respinte difensive e 8 palle intercettate. Bella prova dei teutonici in fase difensiva. 20:45 64% di possesso palla, 18 tiri totali e 29 palloni toccati in area avversaria per i campani. A dimostrazione della buona volontà messa in campo. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Champions League, Napoli-Eintracht Francoforte 0-0. Festival di errori azzurri grazia i tedeschi Alle 21 Juventus-Sporting: esordio europeo per Spalletti sulla panchina bianconera. Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/11/ - facebook.com Vai su Facebook
#Napoli- #Eintracht Francoforte diretta: segui la partita di #ChampionsLeague LIVE - X Vai su X
Napoli-Eintracht Francoforte diretta: segui la partita di Champions League LIVE - La squadra di Antonio Conte ospita i tedeschi al Maradona per la quarta giornata della League Phase: aggiornamenti in tempo reale ... Riporta corrieredellosport.it
Napoli-Eintracht Francoforte 0-0, highlights. Nessun gol al 'Maradona' - 0 di fila dopo il Como per la squadra di Conte, che impatta senza gol anche contro i tedeschi e si porta a 4 punti nella 'League Phase'. Come scrive sport.sky.it
Napoli Eintracht Francoforte streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Champions League - Napoli Eintracht Francoforte streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Champions League in programma stasera alle ore 20,45 ... Secondo tpi.it