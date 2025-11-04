CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Al rientro negli spogliatoi è stato ammonito Antonio Conte per proteste. 46? Fine primo tempo! Partita bloccata da un Eintracht molto compatto in difesa. I partenopei ci provano ma al momento non hanno ancora scalfito la corazza teutonica. 45? Il direttore di gara sancisce 1 minuto di recupero. 44? McTominay ruba palla a centro campo e prova a servire Hojlund libero sulla sinistra. Passaggio però impreciso che finisce in rimessa laterale per gli avversari. 42? Eintracht che ha combinato poco fin ora in attacco. Non a caso il Napoli ha il 67% di possesso palla al momento. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Napoli-Eintracht Francoforte, 0-0, Champions League calcio in DIRETTA: fine primo tempo. I partenopei non scalfiscono la muraglia tedesca