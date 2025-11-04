LIVE Juventus-Sporting Lisbona Champions League calcio in DIRETTA | Spalletti lancia Yildiz e Conceicao titolari!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.58 Ecco le formazioni ufficiali: JUVENTUS (3-4-3): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Thuram, McKennie; Conceiçao, Vlahovic, Yildiz. All. Spalletti SPORTING CP (4-2-3-1): Silva; Vagiannidis, Diomande, Inacio, Araujo; Simoes, Hjulmand; Quenda, Trinçao, Gonçalves; Ioannidis. All. Rui Borges 19.57 Buonasera e benvenuti alla diretta di Juventus-Sporting Lisbona. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Juventus-Sporting Lisbona, Champions League calcio in DIRETTA, Spalletti può solo vincere. La Juventus sfida lo Sporting nella quarta giornata della fase di League Phase di Champions League. 🔗 Leggi su Oasport.it
