CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Juventus-Sporting Lisbona, Champions League calcio in DIRETTA, Spalletti può solo vincere. La Juventus sfida lo Sporting nella quarta giornata della fase di League Phase di Champions League. La rosa bianconera, dopo i pareggi con Borussia Dortmund e Villarreal e la sconfitta in terra spagnola con il Real Madrid di Xabi Alonso, vanno a caccia del primo successo europeo della stagione per non compromettere il cammino nella miglior rassegna continentale. Si tratta del debutto di Spalletti all’Allianz Stadium da allenatore della Juventus, dove l’esordio è avvenuto a Cremona nella vittoriosa trasferta contro la Cremonese. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Juventus-Sporting Lisbona, Champions League calcio in DIRETTA: Spalletti cerca risposte anche in Europa