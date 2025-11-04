LIVE Juventus-Sporting Lisbona Champions League calcio in DIRETTA | Spalletti cerca risposte anche in Europa
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Juventus-Sporting Lisbona, Champions League calcio in DIRETTA, Spalletti può solo vincere. La Juventus sfida lo Sporting nella quarta giornata della fase di League Phase di Champions League. La rosa bianconera, dopo i pareggi con Borussia Dortmund e Villarreal e la sconfitta in terra spagnola con il Real Madrid di Xabi Alonso, vanno a caccia del primo successo europeo della stagione per non compromettere il cammino nella miglior rassegna continentale. Si tratta del debutto di Spalletti all’Allianz Stadium da allenatore della Juventus, dove l’esordio è avvenuto a Cremona nella vittoriosa trasferta contro la Cremonese. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondisci con queste news
Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Juventus- #SportingLisbona - X Vai su X
Nel corso della conferenza pre-Sporting, il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha parlato così del futuro di Dusan Vlahovic “Io ho parlato con lui mentre eravamo in ritiro. Lui sarebbe felicissimo di rimare qui. Non è disturbato dal contratto e vuole giocare - facebook.com Vai su Facebook
Juve Sporting Lisbona streaming LIVE e diretta tv: dove vederla la sfida di Champions dei bianconeri di Spalletti. Tutti i dettagli - Juve Sporting Lisbona streaming LIVE e diretta tv: dove vederla, con la sfida valida per la quarta giornata di Champions League 2025/26 La prima notte europea, il primo esame da non fallire. Scrive juventusnews24.com
Dove vedere in tv Juventus-Sporting Lisbona, Champions League calcio: orario, programma, streaming - L'arrivo di Luciano Spalletti, che ha iniziato il suo percorso subito con una vittoria, e il ritorno della Champions League. oasport.it scrive
Conferenza stampa Spalletti pre Juve Sporting Lisbona: le sue dichiarazioni alla vigilia del quarto match di Champions League 2025/26 - Conferenza stampa Spalletti pre Juve Sporting Lisbona: le sue dichiarazioni alla vigilia del quarto match di Champions League 2025/26 (inviato all’Allian Stadium) – Dopo l’esordio vittorioso a Cremona ... juventusnews24.com scrive