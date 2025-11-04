LIVE Juventus-Sporting Lisbona 1-1 Champions League calcio in DIRETTA | occasione per Vlahovic
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 66? Ancora Thuram con il sinistro manda altissimo. 64? Thuram dal limite manda alto dopo uno scambio con Vlahovic. 62? Sinistro di Cambiaso respinto dalla difesa portoghese. 60? Giallo per Araujo, gomitata su McKennie. 58? Sporting che prova ad abbassare i ritmi di gioco. 56? Fallo su Yildiz non fischiato, si va avanti. 54? Si scaldano i giocatori della panchina della Juventus. 52? Thuram da fuori non riesce a dare forza al pallone. 50? Vlahovic con il sinistro da fuori non impensierisce il portiere. 48? Spinge forte la Juventus. 46? Inizia il secondo tempo! 21. 🔗 Leggi su Oasport.it
