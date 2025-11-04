LIVE Juventus-Sporting Lisbona 1-1 Champions League calcio in DIRETTA | non basta rete di Vlahovic finisce in pareggio
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.54 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live. 22.53 Juventus che non riesce a vincere ancora in Champions League, ottimo l’ingresso di Zhegrova ma non si riesce mai a trovare la “zampata” vincente. Ottima prova di Vlahovic, da segnalare il ritorno in campo di Miretti. 94? Finisce la partita, Juventus-Sporting Lisbona 1-1. 92? David ad un passo dal gol, respinge Silva. 90? Fuori Yildiz, dentro David nella Juventus. 88? Catamo spaventa la Juventus con un tiro dalla distanza. 86? Yildiz va a fare la punta centrale. 84? Fuori Vlahovic e Locatelli, dentro Adzic e Miretti nella Juventus. 🔗 Leggi su Oasport.it
