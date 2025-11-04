LIVE Juventus-Sporting Lisbona 1-1 Champions League calcio in DIRETTA | inizia il secondo tempo!

Oasport.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 52? Thuram da fuori non riesce a dare forza al pallone. 50? Vlahovic con il sinistro da fuori non impensierisce il portiere. 48? Spinge forte la Juventus. 46? Inizia il secondo tempo! 21.48 Juventus che va sotto e subisce l’avvio dello Sporting Lisbona, poi la Juve pareggia con un Vlahovic scatenato. A tra poco per il secondo tempo! 45? Finisce il primo tempo, Juventus-Sporting Lisbona 1-1. 43? Sporting che prova ad abbassare i ritmi di gioco. 41? Pressa la Juventus, soffre ora lo Sporting il ritmo di gioco. 39? Vlahovic fermato al momento del tiro. 37? Sinistro di Conceicao che sfiora il gol, deviato da un difensore. 🔗 Leggi su Oasport.it

