LIVE Juventus-Sporting Lisbona 1-1 Champions League calcio in DIRETTA | finisce il primo tempo!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.48 Juventus che va sotto e subisce l’avvio dello Sporting Lisbona, poi la Juve pareggia con un Vlahovic scatenato. A tra poco per il secondo tempo! 45? Finisce il primo tempo, Juventus-Sporting Lisbona 1-1. 43? Sporting che prova ad abbassare i ritmi di gioco. 41? Pressa la Juventus, soffre ora lo Sporting il ritmo di gioco. 39? Vlahovic fermato al momento del tiro. 37? Sinistro di Conceicao che sfiora il gol, deviato da un difensore. 35? Juventus che ora sale di livello. 33? Gooooooooooooool, Vlahovic, sinistro perfetto su assist di Thuram, Juventus-Sporting Lisbona 1-1. 🔗 Leggi su Oasport.it
