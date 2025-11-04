LIVE Juventus-Sporting Lisbona 1-1 Champions League calcio in DIRETTA | esordio stagionale per Miretti!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 84? Fuori Vlahovic e Locatelli, dentro Adzic e Miretti nella Juventus. 82? Dentro Morita e Santos, fuori Goncalves e Simoes nello Sporting Lisbona. 80? Kostic manca il controllo da buona posizione. 78? Si preparano altri cambi per la Juventus. 76? Dentro Suarez, fuori Ioannidis nello Sporting. 74? Fuori Thuram e Conceicao, dentro Kostic e Zhegrova nella Juventus. 72? Yildiz fa due spettacolari dribbling, ma il pallone nel secondo palo non trova nessuno. 70? Fase di forcing dello Sporting Lisbona. 68? Dentro Quaresma e Catamo nello Sporting Lisbona. 66? Ancora Thuram con il sinistro manda altissimo. 🔗 Leggi su Oasport.it

