LIVE Juventus-Sporting Lisbona 0-1 Champions League calcio in DIRETTA | rete di Araujo!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11? Gol di Araujo, sinistro preciso sul secondo palo, Juventus-Sporting Lisbona 0-1. 9? Sinistro di Vlahovic, pallone calciato male dopo un cross di McKennie. 7? Sporting molto alto in campo, si gioca la partita per vincere. 5? Cambiaso va sul fondo e crossa in mezzo, respinge la difesa portoghese. 3? McKennie giocherà a destra, nella fascia di Conceicao. 1? Inizia la partita! 20.57 Scendono in campo, i giocatori. Inno della Champions League. 20.54 Questa presenza di Dusan Vlahovic in Champions League sarà la ventesima con la Juventus: dal suo debutto nel torneo nel febbraio 2022, ha preso parte a 11 reti (8 reti, 3 assist), più del doppio di qualsiasi suo compagno di squadra bianconero (Weston McKennie, 5). 🔗 Leggi su Oasport.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Champions League, Napoli-Eintracht Francoforte 0-0. Festival di errori azzurri grazia i tedeschi Alle 21 Juventus-Sporting: esordio europeo per Spalletti sulla panchina bianconera. Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/11/ - facebook.com Vai su Facebook
Juventus-Sporting alle 21 in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW #SkySport #UCL #Juventus #JuventusSporting #SkyUCL - X Vai su X
Juventus Sporting Lisbona streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Champions League - Juventus Sporting Lisbona streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Champions League in programma stasera, 4 novembre 2025 ... Come scrive tpi.it
LIVE Juventus-Sporting Lisbona 0-1 Champions 2025/2026: Gol Di Maxi Araújo - Sporting Lisbona: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. Scrive sport.virgilio.it
Juventus – Sporting Lisbona Diretta Tv e Streaming Live Champions League - Sporting Lisbona in Diretta Tv e Streaming Live, 4° Giornata Champions League, Martedì 4 Novembre ore 21:00. Si legge su stadiosport.it