LIVE Juventus-Sporting Lisbona 0-0 Champions League calcio in DIRETTA | si parte!

Oasport.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.57 Scendono in campo, i giocatori. Inno della Champions League. 20.54 Questa presenza di Dusan Vlahovic in Champions League sarà la ventesima con la Juventus: dal suo debutto nel torneo nel febbraio 2022, ha preso parte a 11 reti (8 reti, 3 assist), più del doppio di qualsiasi suo compagno di squadra bianconero (Weston McKennie, 5). 20.49 Hjulmand è stato per tutto lo scorso mercato uno degli obiettivi dei bianconeri. 20.44 Thuram non è al meglio per un fastidio a polpaccio. 20.39 Pedro Gonçalves ha preso parte attiva a nove reti in 16 apparizioni in Champions League con lo Sporting CP (4 reti, 5 assist), il numero più alto di qualsiasi altro calciatore nella storia della rosa portoghese in Champions League. 🔗 Leggi su Oasport.it

