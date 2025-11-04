LIVE Cobolli-Sonego ATP Metz 2025 in DIRETTA | un derby incerto vale i quarti di finale
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tutta azzurra di ottavi di finale dell’ATP 250 di Metz (FRA) che vede di fronte Flavio COBOLLI e Lorenzo SONEGO per un posto in quarti di finale nell’ultimo torneo dell’anno. Il torinese è alla disprata ricerca di un posto tra i convocati della Nazionale italiana in Coppa Davis, dopo che inizialmente era stato tenuto fuori dal capitano Filippo Volandri e che, con i quarti di Stoccolma ma soprattutto gli ottavi a Parigi, metterà sicuramente in difficoltà l’ex giocatore livornese bi-campione in carica. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altre letture consigliate
Super Sonego all'ATP di Metz. L'Azzurro sotto di un set rimonta il britannico Choinski e con il punteggio di 4-6; 6-4; 6-2; si regala gli ottavi di finale dove sfiderà Flavio Cobolli per un derby tutto italiano. Queste sono vittorie che fanno bene al morale. Bravo Lore - facebook.com Vai su Facebook
ATP Metz: Sonego rimonta Choinski all'esordio. Agli ottavi derby con Cobolli - X Vai su X
Dove vedere in tv Cobolli-Sonego oggi, ATP Metz 2025: orario, programma, streaming - Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego si affronteranno agli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Metz, dando vita a quello che si preannuncia un avvincente e ... Secondo oasport.it
LIVE Cobolli-Sonego, ATP Metz 2025 in DIRETTA: derby che si annuncia incerto - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tutta azzurra di ottavi di finale ... Si legge su oasport.it
Atp Metz 2025, oggi il derby Cobolli-Sonego: orari e dove vedere la partita - Il 23enne di Roma e il 30enne di Torino si sfidano agli ottavi di finale dell'Atp Metz ... Si legge su msn.com