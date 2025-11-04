LIVE Cobolli-Sonego ATP Metz 2025 in DIRETTA | iniziato il derby azzurro
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Gratuito di dritto Sonego. 40-30 Stecca il recupero di dritto il romano sulla palla corta di Sonego. 30-30 Risposta di dritto e chiusura Cobolli. 30-15 Ace. 15-15 In rete la smorzata di Sonego. 15-0 Prima vincente. SONEGO al servizio Giocatori in campo! 18:45 Il romano per provare a chiudere la stagione tra i primi 20 del mondo, il torinese vuole far vedere che in Coppa Davis deve assolutamente essere chiamato. 18:40 Tre ore di lotta tra Moutet e Vukic, che si sono spinti sino al tie-break decisivo vinto dall’oceanico. Tra pochi minuti saranno in campo Lorenzo Sonego e Flavio Cobolli! 17:38 Moutet e Vukic sono sul punteggio di 1-1 al set decisivo: a seguire il derby azzurro tra COBOLLI e SONEGO! 15:36 Altmaier b. 🔗 Leggi su Oasport.it
Scopri altri approfondimenti
Italiani in campo martedì 4 novembre: Paolini, Passaro e il derby Sonego-Cobolli. A che ora e dove vederli - X Vai su X
Atp Metz 2025, oggi il derby Cobolli-Sonego: orari e dove vedere la partita Sfida inedita agli ottavi di finale del torneo 250. In tabellone c'è anche Berrettini - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Cobolli-Sonego, ATP Metz 2025 in DIRETTA: derby che si annuncia incerto - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tutta azzurra di ottavi di finale ... Segnala oasport.it
Dove vedere in tv Cobolli-Sonego oggi, ATP Metz 2025: orario, programma, streaming - Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego si affronteranno agli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Metz, dando vita a quello che si preannuncia un avvincente e ... Si legge su oasport.it
Atp Metz, i risultati degli italiani: Passaro eliminato al 1° turno da Blockx - Francesco Passaro eliminato al debutto a Metz: l'azzurro viene rimontato dal belga Alexander Blockx in tre set. Come scrive sport.sky.it