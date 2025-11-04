LIVE Cobolli-Sonego ATP Metz 2025 in DIRETTA | giocatori in campo a minuti!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:40 Tre ore di lotta tra Moutet e Vukic, che si sono spinti sino al tie-break decisivo vinto dall’oceanico. Tra pochi minuti saranno in campo Lorenzo Sonego e Flavio Cobolli! 17:38 Moutet e Vukic sono sul punteggio di 1-1 al set decisivo: a seguire il derby azzurro tra COBOLLI e SONEGO! 15:36 Altmaier b. rinderkneck 6-4, 6-4! Ora Moutet-Vukic. Non prima delle 18 il derby azzurro! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tutta azzurra di ottavi di finale dell’ATP 250 di Metz (FRA) che vede di fronte Flavio COBOLLI e Lorenzo SONEGO per un posto in quarti di finale nell’ultimo torneo dell’anno. 🔗 Leggi su Oasport.it

