LIVE Cobolli-Sonego ATP Metz 2025 in DIRETTA | derby dopo Moutet
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:38 Moutet e Vukic sono sul punteggio di 1-1 al set decisivo: a seguire il derby azzurro tra COBOLLI e SONEGO! 15:36 Altmaier b. rinderkneck 6-4, 6-4! Ora Moutet-Vukic. Non prima delle 18 il derby azzurro! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tutta azzurra di ottavi di finale dell’ATP 250 di Metz (FRA) che vede di fronte Flavio COBOLLI e Lorenzo SONEGO per un posto in quarti di finale nell’ultimo torneo dell’anno. Il torinese è alla disprata ricerca di un posto tra i convocati della Nazionale italiana in Coppa Davis, dopo che inizialmente era stato tenuto fuori dal capitano Filippo Volandri e che, con i quarti di Stoccolma ma soprattutto gli ottavi a Parigi, metterà sicuramente in difficoltà l’ex giocatore livornese bi-campione in carica. 🔗 Leggi su Oasport.it
