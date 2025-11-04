CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tutta azzurra di ottavi di finale dell’ATP 250 di Metz (FRA) che vede di fronte Flavio COBOLLI e Lorenzo SONEGO per un posto in quarti di finale nell’ultimo torneo dell’anno. Il torinese è alla disprata ricerca di un posto tra i convocati della Nazionale italiana in Coppa Davis, dopo che inizialmente era stato tenuto fuori dal capitano Filippo Volandri e che, con i quarti di Stoccolma ma soprattutto gli ottavi a Parigi, metterà sicuramente in difficoltà l’ex giocatore livornese bi-campione in carica. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Cobolli-Sonego, ATP Metz 2025 in DIRETTA: derby che si annuncia incerto