LIVE Cobolli-Sonego 6-2 3-6 5-7 ATP Metz 2025 in DIRETTA | ancora un derby vinto dal torinese deve essere chiamato in Davis?
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE del derby azzurro, che dà una candidatura forte per la Coppa Davis ed è Lorenzo SONEGO, che venerdì giocherà i quarti a Metz. Un saluto sportivo! 21:11 Si conclude qui la poderosa stagione di Flavio COBOLLI, che giocherà ancora però le Final-8 di Coppa Davis a Bologna a fine novembre. Una stagione che lo ha portato vicinissimo ai primi 20 giocatori del mondo: bravo! 21:08 Calo vistoso dal punto di vista del gioco, più che del fisico, del romano dopo il primo set giocato veramente ad un ritmo insostenibile, ma in cui comunque aveva salvato 5 palle break. 🔗 Leggi su Oasport.it
