LIVE Cobolli-Sonego 6-2 3-6 5-6 ATP Metz 2025 in DIRETTA | serve per il match il torinese!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-6 Risposta di rovescio sulla riga, poi un chop corto su cui Cobolli manda out il dritto. BREAK! 30-40 Clamoroso recupero di Sonego, nei piedi, che trova anche la leggera deviazione del nastro e diventa ingestibile per Cobolli. Palla break!!! 30-30 Doppio fallo. 30-15 Largo il dritto di Sonego, grave errore. 15-15 Prende le redini del gioco con il dritto e fa punto Sonego. 15-0 Poderosa accelerazione di dritto e chiusura con lo smash Cobolli. 5-5 In un amen in torinese. 40-0 Altra prima, altro punto veloce. 30-0 Servizio vincente anche da sinistra. 15-0 Slice vincente di Sonego. 🔗 Leggi su Oasport.it
