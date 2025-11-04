LIVE Cobolli-Sonego 6-2 3-6 2-1 ATP Metz 2025 in DIRETTA | si salva da 15-40 il romano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Servizio vincente. 15-0 Slice e dritto di là Cobolli. 2-2 Ace (7°). 40-15 Prima vincente Sonego. 30-15 Non risponde con il dritto sulla seconda Cobolli. 15-15 Prima vincente. 0-15 Ritrova il dritto Cobolli e conquista il primo punto. 2-1 Largo il dritto difensivo di Sonego. A-40 Altra prima, altro punto. 40-40 Prima vincente e parità! 30-40 Ritrova il dritto lungoriga quando più conta Cobolli. 15-40 Altro errore, con il dritto. Due chance di break. 15-30 Sbaglia! L’attacco di dritto Cobolli. 15-15 Prima vincente. 0-15 C’è un altro errore di dritto dopo il servizio di Cobolli. 🔗 Leggi su Oasport.it

