40-40 Molto aggressivo con il dritto Sonego ma sbaglia una conclusione nelle sue corde. 30-40 Stecca col dritto Cobolli. Eccola la chance che invocava Santopadre, coach di Sonego. 30-30 Servizio vincente. 15-30 Sbaglia con il dritto il romano dopo la battuta. 15-15 Doppio fallo (1°) Cobolli. 15-0 Stop volley vincente Cobolli. 1-2 Servizio vincente e Sonego ancora avanti. 40-15 Sbaglia il lungoriga con il dritto il romano. 30-15 Ace (4°). 15-15 Servizio e dritto incisivo. 0-15 Fa il punto Cobolli dopo una serie incredibile di recuperi. Sembrava spacciato almeno tre volte, alla fine ha steccato lo smash Sonego.

LIVE Cobolli-Sonego 6-2, 1-1, ATP Metz 2025 in DIRETTA: serve il torinese nel 2° set