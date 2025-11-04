LIVE Cobolli-Sonego 6-2 1-1 ATP Metz 2025 in DIRETTA | serve il torinese nel 2° set
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Molto aggressivo con il dritto Sonego ma sbaglia una conclusione nelle sue corde. 30-40 Stecca col dritto Cobolli. Eccola la chance che invocava Santopadre, coach di Sonego. 30-30 Servizio vincente. 15-30 Sbaglia con il dritto il romano dopo la battuta. 15-15 Doppio fallo (1°) Cobolli. 15-0 Stop volley vincente Cobolli. 1-2 Servizio vincente e Sonego ancora avanti. 40-15 Sbaglia il lungoriga con il dritto il romano. 30-15 Ace (4°). 15-15 Servizio e dritto incisivo. 0-15 Fa il punto Cobolli dopo una serie incredibile di recuperi. Sembrava spacciato almeno tre volte, alla fine ha steccato lo smash Sonego. 🔗 Leggi su Oasport.it
Scopri altri approfondimenti
Italiani in campo martedì 4 novembre: Paolini, Passaro e il derby Sonego-Cobolli. A che ora e dove vederli - X Vai su X
Atp Metz 2025, oggi il derby Cobolli-Sonego: orari e dove vedere la partita Sfida inedita agli ottavi di finale del torneo 250. In tabellone c'è anche Berrettini - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Cobolli-Sonego 2-1, ATP Metz 2025 in DIRETTA: break del romano nel 1° set - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2- Secondo oasport.it
Cobolli-Sonego, Atp Metz 2025: a che ora e dove vederla in diretta - Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego si sfidano oggi, martedì 4 novembre, negli ottavi di finale del torneo 250 di Metz. Riporta today.it
Atp Metz, i risultati degli italiani: Sonego al 2° turno, anche Berrettini avanti - Leggi su Sky Sport l'articolo Atp Metz, i risultati degli italiani: Sonego al 2° turno, anche Berrettini avanti ... Segnala sport.sky.it