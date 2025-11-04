CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Servizio vincente. 15-0 Apre bene il settimo gioco Sonego, che deve vincere per servire prima nel secondo. 5-1 ACE. Ancora chance per Sonego, ancora un game per Cobolli. A-40 Prima vincente slice. 40-40 Servizio volèe bassa e smash. 40-A Non passa la smorzata. 40-40 Prima vincente. 30-40 Errore di dritto e altra palla break. 30-30 Non chiude Cobolli il comodo dritto e subisce il dritto in corsa vincente. 30-15 Altro servizio vincente. 15-15 Prima vincente. 0-15 In rete il lungoriga di rovescio di Flavio. 4-1 Altro vincente di dritto lungoriga, altro break. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Cobolli-Sonego 4-1, ATP Metz 2025 in DIRETTA: inizio a razzo del romano!